Balade avec nuit à la belle étoile Rosnay
Balade avec nuit à la belle étoile Rosnay samedi 30 mai 2026.
Rosnay
Balade avec nuit à la belle étoile
Plade devant l’église Rosnay Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-31 09:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-08-29
Nuit à la belle étoile à l’écoute de la nature après une petite balade au bord des étangs.
Venez dormir à la belle étoile en pleine nature.
La balade de 4 km nous mènera sur le lieu de notre bivouac. Nous cheminerons au bord d’étangs typiques de la Brenne et ferons une halte dans un observatoire.
Sur le lieu du bivouac, nous prendrons ensemble notre dîner tiré du sac et nous nous installerons pour la nuit. Nous nous endormirons à l’unisson de la nature sous la voute étoilée. Le lendemain matin, après le petit déjeuner tiré du sac, nous retournerons aux véhicules pour arriver vers 9h.
Didier, notre guide est éducateur sportif diplômé d’état et accompagnateur en montagne. Randonnée de 4 km aller et 4 km retour. La sortie du 29/08 permettra peut être d’écouter le brame. 20 .
Plade devant l’église Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if we could rediscover the pleasure of sleeping under the stars in the middle of nowhere?
L’événement Balade avec nuit à la belle étoile Rosnay a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne
À voir aussi à Rosnay (Indre)
- De Ferme en Ferme en Brenne Rosnay 25 avril 2026
- Concert Du classique aux musiques du monde Rosnay 26 avril 2026
- Balade à pied n°2 Rencontre avec les paysages de Brenne Rosnay Indre 1 mai 2026
- Itinéraire 3 Au pays des 1000 étangs à moto Rosnay Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°52 Les étangs au fil des bouchures Rosnay Indre 1 mai 2026