Rosnay

Balade avec nuit à la belle étoile

Plade devant l’église Rosnay Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-31 09:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-08-29

Nuit à la belle étoile à l’écoute de la nature après une petite balade au bord des étangs.

Venez dormir à la belle étoile en pleine nature.

La balade de 4 km nous mènera sur le lieu de notre bivouac. Nous cheminerons au bord d’étangs typiques de la Brenne et ferons une halte dans un observatoire.

Sur le lieu du bivouac, nous prendrons ensemble notre dîner tiré du sac et nous nous installerons pour la nuit. Nous nous endormirons à l’unisson de la nature sous la voute étoilée. Le lendemain matin, après le petit déjeuner tiré du sac, nous retournerons aux véhicules pour arriver vers 9h.

Didier, notre guide est éducateur sportif diplômé d’état et accompagnateur en montagne. Randonnée de 4 km aller et 4 km retour. La sortie du 29/08 permettra peut être d’écouter le brame. 20 .

Plade devant l’église Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

What if we could rediscover the pleasure of sleeping under the stars in the middle of nowhere?

L’événement Balade avec nuit à la belle étoile Rosnay a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne