Balade Bio-Dynamique Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Balade Bio-Dynamique

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-16

fin : 2026-10-04

2026-03-16

Laissez-vous guider au coeur du vignoble, à la découverte de la biodynamie.

Initiez-vous à la philosophie de cette manière de cultiver, observez les différentes actions mises en place par le domaine pour recréer des équilibres favorables aux vignes, et dégustez des vins représentatifs de leur terroir.

PRECISIONS HORAIRES

Du 16/03 au 04/10/2026 du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Uniquement sur réservation. .

+33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

English :

Let us guide you to the heart of the vineyard, to discover biodynamic viticulture.

