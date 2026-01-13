Balade bleue et soirée concerts à Figeac Figeac
Balade bleue et soirée concerts à Figeac Figeac samedi 4 juillet 2026.
Figeac
Balade bleue et soirée concerts à Figeac
Avenue Jean Jaurès Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Cette nouvelle édition réunira plus de 50 mobylettes pour une balade conviviale à travers les magnifiques paysages du Lot.
Une soirée de concerts gratuits ouverte à tous
Le public pourra profiter d’une programmation festive et éclectique, portée par des groupes locaux et des DJs prêts à faire vibrer la scène
Cette nouvelle édition réunira plus de 50 mobylettes pour une balade conviviale à travers les magnifiques paysages du Lot.
Une soirée de concerts gratuits ouverte à tous
Le public pourra profiter d’une programmation festive et éclectique, portée par des groupes locaux et des DJs prêts à faire vibrer la scène. Parmi les premiers artistes annoncés figurent les incontournables Flagrants Délires, qui seront accompagnés d’une banda et d’un DJ pour faire monter l’ambiance tout au long de la soirée.
Placée sous le signe de la musique, de la convivialité et du partage, cette manifestation sera ouverte à tous petits et grands, passionnés de mobylettes, amateurs de musique ou simples curieux.
Un véritable village festif au cœur de Figeac !
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Avenue Jean Jaurès Figeac 46100 Lot Occitanie lelotenmeulebleue@lotofgoodday.fr
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English :
This new edition will bring together more than 50 mopeds for a friendly ride through the magnificent Lot countryside.
An evening of free concerts open to all
The public can enjoy a festive and eclectic program, carried by local bands and DJs ready to rock the stage
L’événement Balade bleue et soirée concerts à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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