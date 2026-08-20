Balade botanique : les sauvageonnes, Parc de la Citadelle, Lille
samedi 10 octobre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille
Informations pratiques
Balade botanique : les sauvageonnes Samedi 10 octobre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00
Rejoignez-nous pour une balade botanique active et gourmande pour explorer les plantes sauvages comestibles, ces mal-aimées des jardins ! Pesto sauvage, beurres aromatiques, tisanes, vinaigres, condiments… Autant d’idées pour transformer les plantes en cuisine du quotidien. Avec Camille Cornille.
Inscriptions ici.
Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4203 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4203 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle
Camille Jan-Baudens
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