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Balade botanique : les sauvageonnes, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 10 octobre 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Balade botanique : les sauvageonnes, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit.

Balade botanique : les sauvageonnes Samedi 10 octobre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une balade botanique active et gourmande pour explorer les plantes sauvages comestibles, ces mal-aimées des jardins ! Pesto sauvage, beurres aromatiques, tisanes, vinaigres, condiments… Autant d’idées pour transformer les plantes en cuisine du quotidien. Avec Camille Cornille.
Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4203 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4203 »}]
Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens

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