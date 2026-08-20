Balade botanique : les sauvageonnes, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Balade botanique : les sauvageonnes Samedi 10 octobre, 10h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T11:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une balade botanique active et gourmande pour explorer les plantes sauvages comestibles, ces mal-aimées des jardins ! Pesto sauvage, beurres aromatiques, tisanes, vinaigres, condiments… Autant d’idées pour transformer les plantes en cuisine du quotidien. Avec Camille Cornille.

Inscriptions ici.

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4203 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4203 »}]

Balade naturaliste au Parc de la Citadelle

Camille Jan-Baudens