Balade Botanique, parking Résidence Saint-Martin, Saint-Quentin

Balade Botanique Dimanche 7 juin, 15h00 parking Résidence Saint-Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Connaissez-vous l’herboristerie ? Partez à la découverte des plantes sauvages lors d’une promenade le long de la ceinture verte. Accompagné d’un guide botaniste et phytothérapeute, éveillez tous vos sens et laissez-vous guider par les textures, les odeurs et les sons de la nature pour une expérience botanique à la portée de tous.

parking Résidence Saint-Martin 96 rue de Paris, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Connaissez-vous l’herboristerie ? Partez à la découverte des plantes sauvages lors d’une promenade le long de la ceinture verte. Accompagné d’un guide botaniste et phytothérapeute, éveillez tous vos…

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