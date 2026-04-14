Balade Cézallier, Place du Cézallier 15160 Allanche, Allanche

Balade Cézallier Lundi 18 mai, 14h00 Place du Cézallier 15160 Allanche Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

L’association « vélo du Cézallier » vous propose un parcours ouvert pour les débutants d’une trentaine de kilomètres. Partez à la découverte des paysages et petits patrimoines du Cézallier. Un ravitaillement vous attendra à l’arrivée.

Place du Cézallier 15160 Allanche Place du Cézallier 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Balade au départ d’Allanche pour admirer les paysages du Cézallier