Balade Cézallier, Place du Cézallier 15160 Allanche, Allanche
Balade Cézallier, Place du Cézallier 15160 Allanche, Allanche lundi 18 mai 2026.
Balade Cézallier Lundi 18 mai, 14h00 Place du Cézallier 15160 Allanche Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00
L’association « vélo du Cézallier » vous propose un parcours ouvert pour les débutants d’une trentaine de kilomètres. Partez à la découverte des paysages et petits patrimoines du Cézallier. Un ravitaillement vous attendra à l’arrivée.
Place du Cézallier 15160 Allanche Place du Cézallier 15160 Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Balade au départ d’Allanche pour admirer les paysages du Cézallier