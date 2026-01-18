Fête de l’Estive Allanche

Fête de l’Estive

Cette fête incontournable met en valeur des traditions locales dont la transhumance des troupeaux de vaches Salers vers les estives. Montée et défilé de troupeaux, marché de terroir, repas et animations de rue.

English : Fête de l’Estive

This not-to-be-missed festival highlights local traditions, including the transhumance of Salers cow herds to summer pastures. Herd rides and parades, local market, meals and street entertainment.

