Fête de l’Estive – Cantal, Allanche, Allanche

Fête de l’Estive – Cantal Samedi 23 mai, 10h00 Allanche Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Stand animé, exposition photographique, sortie botanique (ci-contre) seront ainsi proposés par les botanistes qui vous feront découvrir les enjeux de préservation de la flore des prairies, les pratiques pastorales traditionnelles ayant permis le maintien d’une flore exceptionnelle, les plantes caractéristiques des prairies du Massif central, etc. De renommée nationale, cette fête accueille chaque année des milliers de participants. Elle célèbre la montée des troupeaux de vaches Salers vers leur résidence d’été : les estives. L’occasion d’accompagner les troupeaux, de danser au rythme du folklore auvergnat, de déguster des produits 100% locaux, de découvrir des savoir-faire et bien sûr de se retrouver.

En collaboration avec Hautes Terres tourisme.

Infos : www.cbnmc.fr/agenda

www.hautesterrestourisme.fr

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Allanche Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 20 09 47 »}] [{« link »: « http://www.cbnmc.fr/agenda »}, {« link »: « http://www.hautesterrestourisme.fr »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

À l’occasion de l’année internationale du pastoralisme, le CBN Massif central sera présent à la fête de l’Estive d’Allanche

S.PERERA/CBNMC