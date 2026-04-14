La flore des prairies – Cantal, Allanche, Allanche

La flore des prairies – Cantal Samedi 23 mai, 10h00, 15h00 Allanche Cantal

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Accompagné d’un botaniste agronome, le CBN vous accompagnera au cœur d’une exploitation laitière de l’AOP St-Nectaire où vous découvrirez l’influence des pratiques paysannes ancestrales dans la sélection de la flore si caractéristique des prairies du haut plateau du Cézallier. Entre héritage paysan et dérèglement climatique, la botanique porte les traces de nos sociétés agricoles et c’est ce bout d’histoire pluriséculaire que nous vous proposons de découvrir parmi les gentianes, campanules et la violettes jaunes…

En collaboration avec Hautes Terres tourisme.

Durée : 2 créneaux de 2h (10h et 15h)

Tout public.

Limité à 30 personnes pour chaque créneau.

RDV : départ du parking du Vélorail.

Boucle de 2 km sur terrain plat.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Infos et réservation : Office de tourisme des Hautes-Terres

[https://boutique. hautesterrestourisme.fr](https://boutique. hautesterrestourisme.fr)

Tél. : 04 71 20 09 47

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

Allanche Allanche Allanche 15160 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 20 09 47 »}] [{« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

Une balade à la découverte des plantes sauvages qui font la spécificité de l’AOP Saint-Nectaire.

S.PERERA/CBNMC