Balade chantée du patrimoine par l’association occitane l’OST, Halle Piquot, Léguevin
dimanche 20 septembre 2026 · Halle Piquot · Léguevin
Informations pratiques
Balade chantée du patrimoine par l’association occitane l’OST Dimanche 20 septembre, 15h00 Halle Piquot Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez le patrimoine de la ville de manière originale à travers une balade chantée. Cette première édition vous entraînera sur les chemins de la ville et de la langue occitane, au fil d’un parcours mêlant découverte, histoire et traditions.
La balade se conclura par un goûter offert par le Club occitan.
Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.
Découvrez certains lieux patrimoniaux de la ville de manière originale !
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