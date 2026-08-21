Balade chantée du patrimoine par l’association occitane l’OST, Halle Piquot, Léguevin

Informations pratiques

Balade chantée du patrimoine par l’association occitane l’OST Dimanche 20 septembre, 15h00 Halle Piquot Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine de la ville de manière originale à travers une balade chantée. Cette première édition vous entraînera sur les chemins de la ville et de la langue occitane, au fil d’un parcours mêlant découverte, histoire et traditions.

La balade se conclura par un goûter offert par le Club occitan.

Halle Piquot 37 avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie La Halle Piquot est un lieu dédié à la culture à Léguevin.

Découvrez certains lieux patrimoniaux de la ville de manière originale !