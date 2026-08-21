Informations pratiques

Balade commentée » A la découverte du patrimoine végétal » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Conservatoire national des plantes Essonne

Entrée tarif réduit 6,50€ . Gratuité enfants jusqu’à 12 ans, Millacois, enseignants, journalistes, pass fan d’Essonne. Balade commentée et animations gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine végétal du Conservatoire au fil des jardins. Plantes, histoires, usages, savoir-faire et anecdotes vous permettront de porter un nouveau regard sur ces végétaux qui font partie de notre patrimoine.

Retrouvez également notre stand d’animations « mission arbres, enquêtre sur un patrimoine vivant » toute l’après midi. Infos sur l’évènement openAgenda.

Conservatoire national des plantes Chemin des petits saules 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France

Balade commentée » À la découverte du patrimoine végétal »

©CNPMAI