Balade commentée » A la découverte du patrimoine végétal », Conservatoire national des plantes, Milly-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire national des plantes · Milly-la-Forêt
Informations pratiques
Balade commentée » A la découverte du patrimoine végétal » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Conservatoire national des plantes Essonne
Entrée tarif réduit 6,50€ . Gratuité enfants jusqu’à 12 ans, Millacois, enseignants, journalistes, pass fan d’Essonne. Balade commentée et animations gratuites.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine végétal du Conservatoire au fil des jardins. Plantes, histoires, usages, savoir-faire et anecdotes vous permettront de porter un nouveau regard sur ces végétaux qui font partie de notre patrimoine.
Retrouvez également notre stand d’animations « mission arbres, enquêtre sur un patrimoine vivant » toute l’après midi. Infos sur l’évènement openAgenda.
Conservatoire national des plantes Chemin des petits saules 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France
Balade commentée » À la découverte du patrimoine végétal »
©CNPMAI
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