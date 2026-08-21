Pied de nez Cie Le cirque dans les étoiles, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Pied de nez Cie Le cirque dans les étoiles 19 et 20 septembre Maison Jean Cocteau Essonne

Un billet jardin est nécessaire pour assister aux représentations (3€ tarif plein, gratuit voir selon modalités)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Dans son petit théâtre ambulant, un surprenant personnage livré à des aventures sans trop de queue ni plus de tête tente de forger pas à pas un univers tout à l’envers. S’il n’entend pas s’y prendre comme un pied, cette tête-en-l’air au pied du mur nous fait découvrir ses exploits et ses faiblesses avec délicatesse et malice. Il est accompagné avec brio par un musicien aux multiples talents qui tente de garder les pieds sur terre. Un bon coup de pied aux fesses pour s’apercevoir qu’à l’envers, tout est sûrement plus clair !

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France +33 1 71 63 89 85 https://maisonjeancocteau.com/ La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu’il a habitée jusqu’à sa mort en 1963, géré par la Région Île-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l’association Maison Cocteau, qui l’a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L’association a restauré la maison et l’a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l’histoire des arts du XXe siècle. L’artiste extrêmement fécond, qui n’a cessé de travailler jusqu’à sa mort, a été l’ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l’agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l’apport de cet artiste du XXe siècle, c’est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

Spectacle « Pied de nez » Cie Le cirque dans les étoiles

© Le cirque dans les étoiles