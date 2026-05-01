Balade commentée Conservatoire botanique Chaumeil
Balade commentée Conservatoire botanique Chaumeil vendredi 15 mai 2026.
Chaumeil
Balade commentée Conservatoire botanique
La Monedière Chaumeil Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Partons à la découverte de la Myrtille sauvage, des milieux qui l’abritent et des expérimentations en cours pour identifier des itinéraires techniques favorables au maintien ou ou à la reconquête des landes à myrtille sauvage, ressources aujourd’hui menacées. La balade commentée se déroulera sur un circuit en boucle d’environ 2,5 kms, qui traverse des landes. Elle se clôturera par un goûter à la ferme de la Monédière à Chaumeil (sorbets).
Public Grand public ; limité à 25 personnes ; animation annulée si moins de 5 participants ou si conditions météorologiques défavorables.
Lieu Rendez-vous à la Ferme de la Monédière, Chaumeil
Tarif gratuit
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques. .
La Monedière Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine emilie.chammard@cbnmc.fr
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English : Balade commentée Conservatoire botanique
L’événement Balade commentée Conservatoire botanique Chaumeil a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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