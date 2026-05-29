Balade commentée des jardins, Balicco Méditerranée, Ollioules
Balade commentée des jardins, Balicco Méditerranée, Ollioules samedi 6 juin 2026.
Balade commentée des jardins Samedi 6 juin, 08h00 Balicco Méditerranée Var
Limité à 35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
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Samedi 6 juin 2026
Rendez-vous à 8h au parking Balicco – départ à 8h15 du Jardin Parra – arrivée à 12h au Verger des Gorges
Présentation par l’élu aux Espaces verts, Julien Rocchia & le Responsable des archives et des musées, Pierre-Marie Gasquy
☕ Au fil de la longue balade : petit-déjeuner au Moulin de Palisson, pause rafraîchissements au Musée de la fleur, apéritif d’arrivée au Verger des Gorges puis retour en navette gratuite au parking Balicco
️ Gratuit — réservation OBLIGATOIRE sur billetterie-ollioules.mapado.com
⚠️ Places limitées à 35 personnes
Balicco Méditerranée 1694, Route de Sanary 83190 Ollioules Ollioules 83190 La Cacoye Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0652646009 http://www.ollioules.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-29T13:15:20.134Z », « data »: [{« eventDuration »: « 240 », « bookingContact »: « culture@ollioules.fr », « response »: {« passId »: 414942401, « isPending »: false, « addressId »: 771234}, « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « culture@ollioules.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-29T13:15:19.727Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2343163, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-29T13:15:19.932Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 463655831, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780725600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-29T13:15:20.133Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414942401 »}] Parking départ de la balade commentée Navette retour prévue
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©Mairie d’Ollioules
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