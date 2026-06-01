Contes au jardin, Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules, Ollioules

Contes au jardin Samedi 6 juin, 10h00, 11h00 Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Tendez l’oreille, ouvrez les yeux : le jardin a des histoires à raconter !

Saviez-vous que dans un temps lointain, les plantes parlaient ? Qu’en Italie jadis offrir du basilic était une déclaration d’amour ? Qu’un poireau peut se transformer en une belle jeune femme si on sait lui dire les mots qu’il faut ?

À l’occasion des rendez-vous aux jardins, la conteuse Sophie Biset vous raconte des histoires : les amours tumultueuses de Teresa et de Giuseppe autour d’un pot de basilic, les métamorphoses de la femme poireau ; le grand voyage du marchand d’oignons….et encore beaucoup d’autres contes venus des quatre coins du monde à découvrir !

Samedi 6 juin 2026

Deux créneaux : 10h & 11h (durée 45 min)

Jardin des heures

Dès 7 ans – familial

️ Gratuit, sans réservation

Par Sophie Biset et Marie-Jeanne Hermitte

Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules 04 rue de la Tour, Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 85 15 68 03 https://www.ollioules.fr/ https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/;https://twitter.com/OllioulesMairie Situé dans l’ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules propose de découvrir l’Histoire de l’horticulture et de l’oléiculture ollioulaise depuis 1850. Le Jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieu des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de lignes de transports en commun et a été conçu pour accueillir un public PMR.

Tendez l’oreille, ouvrez les yeux : le jardin a des histoires à raconter !

©Mairie d’Ollioules