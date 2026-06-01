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Découverte du cabanon, Jardin des Vintimille, Ollioules

Découverte du cabanon, Jardin des Vintimille, Ollioules

Découverte du cabanon, Jardin des Vintimille, Ollioules samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin des Vintimille

Adresse : chemin de sainte-Barbe 83190 Ollioules

Ville : 83190 Ollioules

Département : Var

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Découverte du cabanon Samedi 6 juin, 10h30, 11h15, 15h00 Jardin des Vintimille Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Explorez un lieu typique du jardin provençal et découvrez son histoire
Samedi 6 juin 2026
Trois visites : 10h30, 11h15 et 15h
Jardin des Vintimille
Gratuit, sans réservation
Tout public
Par Annick Buisson-Etienne

Jardin des Vintimille chemin de sainte-Barbe 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ollioules.fr Jardin botanique avec un cabanon de jardinier à visiter accès piéton uniquement
Explorez un lieu typique du jardin provençal et découvrez son histoire

©Mairie d’Ollioules

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