Découverte du cabanon, Jardin des Vintimille, Ollioules

Découverte du cabanon Samedi 6 juin, 10h30, 11h15, 15h00 Jardin des Vintimille Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Explorez un lieu typique du jardin provençal et découvrez son histoire

Samedi 6 juin 2026

Trois visites : 10h30, 11h15 et 15h

Jardin des Vintimille

Gratuit, sans réservation

Tout public

Par Annick Buisson-Etienne

Jardin des Vintimille chemin de sainte-Barbe 83190 Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ollioules.fr Jardin botanique avec un cabanon de jardinier à visiter accès piéton uniquement

Explorez un lieu typique du jardin provençal et découvrez son histoire

©Mairie d’Ollioules