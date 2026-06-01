Stand de la Ligue de protection des oiseaux, Jardin des Cédrats, Ollioules
Stand de la Ligue de protection des oiseaux, Jardin des Cédrats, Ollioules samedi 6 juin 2026.
Stand de la Ligue de protection des oiseaux Samedi 6 juin, 10h00 Jardin des Cédrats Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Stand de la Ligue de protection des oiseaux
Ouvrez l’œil sur la biodiversité ollioulaise. Identifiez les oiseaux du jardin avec la LPO.
Samedi 6 juin 2026
10h – 13h
Jardin des Cédrats
️ Gratuit, libre accès
Tout public, idéal en famille
Jardin des Cédrats traverse du lançon Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Stand de la Ligue de protection des oiseaux
©Mairie d’Ollioules et LPO
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