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Stand de la Ligue de protection des oiseaux, Jardin des Cédrats, Ollioules

Stand de la Ligue de protection des oiseaux, Jardin des Cédrats, Ollioules

Stand de la Ligue de protection des oiseaux, Jardin des Cédrats, Ollioules samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin des Cédrats

Adresse : traverse du lançon Ollioules

Ville : 83190 Ollioules

Département : Var

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Stand de la Ligue de protection des oiseaux Samedi 6 juin, 10h00 Jardin des Cédrats Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Stand de la Ligue de protection des oiseaux
Ouvrez l’œil sur la biodiversité ollioulaise. Identifiez les oiseaux du jardin avec la LPO.
Samedi 6 juin 2026
10h – 13h
Jardin des Cédrats
️ Gratuit, libre accès
Tout public, idéal en famille

Jardin des Cédrats traverse du lançon Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Stand de la Ligue de protection des oiseaux

©Mairie d’Ollioules et LPO

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