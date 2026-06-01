Stand de la Ligue de protection des oiseaux, Jardin des Cédrats, Ollioules

Stand de la Ligue de protection des oiseaux Samedi 6 juin, 10h00 Jardin des Cédrats Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Stand de la Ligue de protection des oiseaux

Ouvrez l’œil sur la biodiversité ollioulaise. Identifiez les oiseaux du jardin avec la LPO.

Samedi 6 juin 2026

10h – 13h

Jardin des Cédrats

️ Gratuit, libre accès

Tout public, idéal en famille

Jardin des Cédrats traverse du lançon Ollioules Ollioules 83190 Le Gros Cerveau Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Stand de la Ligue de protection des oiseaux

©Mairie d’Ollioules et LPO