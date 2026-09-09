Balade commentée : Gerbéviller au temps de la Grande Guerre., Chapelle des Arts, Gerbéviller

Informations pratiques

Balade commentée : Gerbéviller au temps de la Grande Guerre. Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle des Arts Meurthe-et-Moselle

Limité à 35 personnes – inscriptions à amisdupat.gerbeviller@gmail.com ou au 0643716315

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de Gerbéviller au temps de la Grande Guerre lors d’une balade guidée inédite. À travers une quinzaine d’étapes, le parcours permettra de mieux comprendre l’histoire de la ville, les événements qui s’y sont déroulés en août 1914 et les traces qu’ils ont laissées dans le paysage et la mémoire locale.

Le parcours, d’une longueur d’environ 3 km, se déroule sur une durée estimée de 2h30 à 3h.

Informations pratiques :

Départ : Chapelle des Arts de Gerbéviller

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Chapelle des Arts 10 rue Maurice Barrès 54830 Gerbéviller Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Partez à la découverte de Gerbéviller au temps de la Grande Guerre lors d’une balade guidée inédite. À travers une quinzaine d’étapes, ce parcours permettra de mieux comprendre l’histoire de la les 3…

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