Balade commentée semi-nocturne A la découverte de l’Ethelin Châtillon-sur-Loire

Les vendredi 17 juillet et 4 septembre, rejoignez la balade semi-nocturne au bord de l’Ethelin à Châtillon-sur-Loire. Une sortie conviviale en pleine nature, suivie d’un pot de l’amitié. Organisé par Éclat.

Les vendredi 17 juillet et 4 septembre, laissez-vous tenter par une balade semi-nocturne au bord de l’eau à Châtillon-sur-Loire. Le rendez-vous est donné à 18h30 au camping des Combes pour une promenade conviviale en pleine nature, idéale pour profiter de la douceur de la soirée et admirer les paysages ligériens. Cette sortie, accessible à tous, est l’occasion parfaite de partager un moment de détente en famille ou entre amis. À l’arrivée, un pot de l’amitié sera offert pour prolonger la convivialité de l’événement. N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée pour profiter pleinement de cette expérience au fil de l’eau. Une belle opportunité pour découvrir autrement le charme de Châtillon-sur-Loire, dans une ambiance paisible et chaleureuse. .

Join us for a semi-nocturnal stroll around Châtillon-sur-Loire on July 18, starting at 7 p.m. (departure from the Champ de foire). The walk will end with a drink and snack provided by the ECLAT association.

