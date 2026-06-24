Balade commentée sur l’aqueduc du lignon Monistrol-sur-Loire
mercredi 22 juillet 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Balade commentée sur l’aqueduc du lignon
ZA La Borie Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Parcours de 5 km très facile. Lionel Ciochetto vous raconte l’histoire de l’aqueduc du Lignon, ouvrage mis en service en 1908 pour l’alimentation en eau de Saint-Étienne. A la suite, un goûter se déroulera à l’hôtel restaurant Les Balcons du Velay.
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ZA La Borie Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
A very easy 5-km walk. Lionel Ciochetto will tell you the story of the Lignon Aqueduct, a structure that began operating in 1908 to supply water to Saint-Étienne. Afterward, refreshments will be served at the Les Balcons du Velay hotel and restaurant.
L’événement Balade commentée sur l’aqueduc du lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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