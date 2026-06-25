Monistrol-sur-Loire

Aprés-midi gourmande

15 place Néron Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Balade gourmande. Découvrez 3 lieux emblématiques de la gastronomie monistrolienne

Adulte réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

.

15 place Néron Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet Tour. Discover 3 iconic spots in Monistrol’s culinary scene

Adults: Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Aprés-midi gourmande Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron