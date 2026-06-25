Aprés-midi gourmande Monistrol-sur-Loire
Aprés-midi gourmande Monistrol-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Aprés-midi gourmande
15 place Néron Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Balade gourmande. Découvrez 3 lieux emblématiques de la gastronomie monistrolienne
Adulte réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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15 place Néron Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Gourmet Tour. Discover 3 iconic spots in Monistrol’s culinary scene
Adults: Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Aprés-midi gourmande Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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