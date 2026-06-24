LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines Monistrol-sur-Loire
LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines Monistrol-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Avec Maryline, animatrice à la MJC.
– De 10h30 à 11h30, place de la Victoire -
Si mauvais temps, report au Château.
– A 15h au parc du Château pour les résidents de
l’EHPAD l’Age d’Or et le tout public -
Si mauvais temps, report à l’EHPAD.
.
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
With Maryline, a program coordinator at the MJC.
– From 10:30 a.m. to 11:30 a.m., Place de la Victoire –
In case of bad weather, the event will be moved to the Château.
– At 3:00 p.m. at the Château Park for residents of
the l’Age d’Or nursing home and the general public –
In case of bad weather, the event will be moved to the nursing home.
L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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