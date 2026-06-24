Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Avec Maryline, animatrice à la MJC.

– De 10h30 à 11h30, place de la Victoire -

Si mauvais temps, report au Château.

– A 15h au parc du Château pour les résidents de

l’EHPAD l’Age d’Or et le tout public -

Si mauvais temps, report à l’EHPAD.

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Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

With Maryline, a program coordinator at the MJC.

– From 10:30 a.m. to 11:30 a.m., Place de la Victoire –

In case of bad weather, the event will be moved to the Château.

– At 3:00 p.m. at the Château Park for residents of

the l’Age d’Or nursing home and the general public –

In case of bad weather, the event will be moved to the nursing home.

L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE Initiation et démonstration de danses cubaines et latines Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron