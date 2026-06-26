Atelier objets animés Château des Evêques Monistrol-sur-Loire
Atelier objets animés Château des Evêques Monistrol-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Atelier objets animés
Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de l’exposition 200 ans au château des Evêques, les petits et les grands pourront participer à des ateliers créatifs en réalisant leurs propres objets animés .
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme, nombre de places limitées.
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Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
As part of the 200 Years exhibition at the Château des Évêques, visitors of all ages can participate in creative workshops to make their own animated objects.
Registration is required at the Tourist Office; space is limited.
L’événement Atelier objets animés Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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