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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band Monistrol-sur-Loire

samedi 4 juillet 2026 · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Victoire
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Combo musical survitaminé constitué de 3 musiciens, les Furax passent au shaker les tubes d’hier et d’aujourd’hui pour vous servir une musique festive !
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Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

A high-energy musical trio, the Furax shake up hits from yesterday and today to serve up some festive music!

L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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