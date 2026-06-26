LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band Monistrol-sur-Loire
samedi 4 juillet 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band
Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Combo musical survitaminé constitué de 3 musiciens, les Furax passent au shaker les tubes d’hier et d’aujourd’hui pour vous servir une musique festive !
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Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
A high-energy musical trio, the Furax shake up hits from yesterday and today to serve up some festive music!
L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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