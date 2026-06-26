Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band

Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Combo musical survitaminé constitué de 3 musiciens, les Furax passent au shaker les tubes d’hier et d’aujourd’hui pour vous servir une musique festive !

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Place de la Victoire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

A high-energy musical trio, the Furax shake up hits from yesterday and today to serve up some festive music!

L’événement LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Concert du Furax Street Band Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron