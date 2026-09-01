Balade commentée sur le patrimoine d’Yssingeaux Place de la Victoire Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Balade commentée sur le patrimoine d’Yssingeaux

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous à la médiathèque pour une petite visite commentée dans les rues du centre-ville.

Laissez-vous guider à travers l’histoire d’Yssingeaux en découvrant, au fil de la visite, des cartes postales anciennes qui racontent l’évolution de la ville.

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Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

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English :

Meet at the library for a short guided tour through the streets of downtown.

Let us guide you through the history of Yssingeaux as you discover, throughout the tour, old postcards that tell the story of the town’s evolution.

L’événement Balade commentée sur le patrimoine d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire