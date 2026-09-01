Balade commentée sur le patrimoine d’Yssingeaux Place de la Victoire Yssingeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Victoire · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Balade commentée sur le patrimoine d’Yssingeaux
Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous à la médiathèque pour une petite visite commentée dans les rues du centre-ville.
Laissez-vous guider à travers l’histoire d’Yssingeaux en découvrant, au fil de la visite, des cartes postales anciennes qui racontent l’évolution de la ville.
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Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
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English :
Meet at the library for a short guided tour through the streets of downtown.
Let us guide you through the history of Yssingeaux as you discover, throughout the tour, old postcards that tell the story of the town’s evolution.
L’événement Balade commentée sur le patrimoine d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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