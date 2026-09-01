Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle du Foyer Rural Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Puces des couturières et des loisirs créatifs

Salle du Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez flâner aux Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs organisées par Yssicouture, et dénichez tissus, mercerie, ect

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Salle du Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 46 43 58 cecilevanheeghe@orange.fr

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English :

Come and browse the Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs organized by Yssicouture, and find fabrics, haberdashery, etc

L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire