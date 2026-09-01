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Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle du Foyer Rural Yssingeaux

samedi 12 septembre 2026 · Salle du Foyer Rural · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle du Foyer Rural
Adresse
9003 Rue Jean de Bourbon
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Puces des couturières et des loisirs créatifs

Salle du Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez flâner aux Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs organisées par Yssicouture, et dénichez tissus, mercerie, ect
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Salle du Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 46 43 58  cecilevanheeghe@orange.fr

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English :

Come and browse the Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs organized by Yssicouture, and find fabrics, haberdashery, etc

L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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