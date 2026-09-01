Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle du Foyer Rural Yssingeaux
samedi 12 septembre 2026 · Salle du Foyer Rural · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Puces des couturières et des loisirs créatifs
Salle du Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez flâner aux Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs organisées par Yssicouture, et dénichez tissus, mercerie, ect
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Salle du Foyer Rural 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 46 43 58 cecilevanheeghe@orange.fr
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English :
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L’événement Puces des couturières et des loisirs créatifs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-05-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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