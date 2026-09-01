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AGENDA · Yssingeaux

Thé Dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

dimanche 13 septembre 2026 · Rue Jean de Bourbon · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Jean de Bourbon
Adresse
Foyer Rural
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Thé Dansant

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez passer un agréable moment avec Diego GATTE à l’accordéon ! Organisé par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles.
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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 55 63 

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English :

Come enjoy a fun time with Diego GATTE at the concert! Organized by the Association of Volunteer Blood Donors.

L’événement Thé Dansant Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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