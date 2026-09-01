Thé Dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
dimanche 13 septembre 2026 · Rue Jean de Bourbon · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Thé Dansant
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez passer un agréable moment avec Diego GATTE à l’accordéon ! Organisé par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles.
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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 55 63
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English :
Come enjoy a fun time with Diego GATTE at the concert! Organized by the Association of Volunteer Blood Donors.
L’événement Thé Dansant Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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