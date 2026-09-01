Concours de pétanque Avenue du 8 Mai Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Concours de pétanque

Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concours de pétanque organisé au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose. Ouvert à tous, inscription sur place. Buvette sur place et de nombreux lots à gagner.

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Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76

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English :

Pétanque tournament organized to benefit the Vaincre la Mucoviscidose association. Open to everyone; sign up on-site. Refreshments available on-site, and plenty of prizes to be won.

L’événement Concours de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire