Concours de pétanque Avenue du 8 Mai Yssingeaux
samedi 12 septembre 2026 · Avenue du 8 Mai · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Concours de pétanque
Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concours de pétanque organisé au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose. Ouvert à tous, inscription sur place. Buvette sur place et de nombreux lots à gagner.
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Avenue du 8 Mai Au Boulodrome Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76
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English :
Pétanque tournament organized to benefit the Vaincre la Mucoviscidose association. Open to everyone; sign up on-site. Refreshments available on-site, and plenty of prizes to be won.
L’événement Concours de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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