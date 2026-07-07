Ouverture de la Saison Culturelle Spectacle offert Impasse du Théâtre Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Ouverture de la Saison Culturelle Spectacle offert

Impasse du Théâtre Au Théâtre Municipal Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle offert lors de l’ouverture de la Saison Culturelle. Et si on commençait par la fin ? Par La Mobile Compagnie. Sur réservation au 04 71 65 79 20 ou sur Yssingeaux.fr

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Impasse du Théâtre Au Théâtre Municipal Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 20

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English :

Performance presented as part of the Cultural Season opening. What if we started at the end? —by La Mobile Compagnie. Reservations at 04 71 65 79 20 or on Yssingeaux.fr

L’événement Ouverture de la Saison Culturelle Spectacle offert Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire