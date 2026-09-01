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AGENDA · Yssingeaux

Séance découverte gratuite de sophrologie école maternelle Saint Gabriel Yssingeaux

jeudi 17 septembre 2026 · école maternelle Saint Gabriel · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
école maternelle Saint Gabriel
Adresse
16 rue traversière
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Séance découverte gratuite de sophrologie

école maternelle Saint Gabriel 16 rue traversière Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Séances de Sophrologie en Groupe Spirale’43 Offrez-vous un moment rien que pour vous, pour relâcher la pression, mieux gérer vos émotions et retrouver vitalité et sérénité.
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école maternelle Saint Gabriel 16 rue traversière Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 57 12  spirale43.contact@gmail.com

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English :

Group Sophrology Sessions? Spirale’43—Treat yourself to some “me time” to relieve stress, better manage your emotions, and regain vitality and serenity.

L’événement Séance découverte gratuite de sophrologie Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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