Séance découverte gratuite de sophrologie école maternelle Saint Gabriel Yssingeaux
jeudi 17 septembre 2026 · école maternelle Saint Gabriel · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Séance découverte gratuite de sophrologie
école maternelle Saint Gabriel 16 rue traversière Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Séances de Sophrologie en Groupe Spirale’43 Offrez-vous un moment rien que pour vous, pour relâcher la pression, mieux gérer vos émotions et retrouver vitalité et sérénité.
.
école maternelle Saint Gabriel 16 rue traversière Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 57 12 spirale43.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Group Sophrology Sessions? Spirale’43—Treat yourself to some “me time” to relieve stress, better manage your emotions, and regain vitality and serenity.
L’événement Séance découverte gratuite de sophrologie Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle du Foyer Rural Yssingeaux 12 septembre 2026
- Concours de pétanque Avenue du 8 Mai Yssingeaux 12 septembre 2026
- Ouverture de la Saison Culturelle Spectacle offert Impasse du Théâtre Yssingeaux 12 septembre 2026
- Thé Dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 13 septembre 2026
- Découverte ludique sur la Via Fluvia Départ depuis le Parking de l’Antreuil Yssingeaux 19 septembre 2026