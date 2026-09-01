Séance découverte gratuite de sophrologie école maternelle Saint Gabriel Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Séance découverte gratuite de sophrologie

école maternelle Saint Gabriel 16 rue traversière Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Séances de Sophrologie en Groupe Spirale’43 Offrez-vous un moment rien que pour vous, pour relâcher la pression, mieux gérer vos émotions et retrouver vitalité et sérénité.

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école maternelle Saint Gabriel 16 rue traversière Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 57 12 spirale43.contact@gmail.com

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English :

Group Sophrology Sessions? Spirale’43—Treat yourself to some “me time” to relieve stress, better manage your emotions, and regain vitality and serenity.

L’événement Séance découverte gratuite de sophrologie Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire