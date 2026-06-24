Balade commentée sur l’identification des arbres Médiathéque Saint-Pal-de-Mons

Informations pratiques

Saint-Pal-de-Mons

Balade commentée sur l’identification des arbres

Médiathéque 1 place des droits de l’homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 08:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Lors de cette balade de 5 km, ponctuée de légendes, Jean-François Convers vous aidera également à identifier les différents arbres de nos

forêts locales. Accompagnée par Michel Convers Association Use S’mell. Adulte et enfant à partir de 7 ans.

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Médiathéque 1 place des droits de l’homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

During this 5-km walk, filled with legends, Jean-François Convers will also help you identify the different trees in our

local forests. Led by Michel Convers of the Use S’mell Association. Adults and children ages 7 and up.

L’événement Balade commentée sur l’identification des arbres Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron