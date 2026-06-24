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AGENDA · Saint-Pal-de-Mons

Balade commentée sur l’identification des arbres Médiathéque Saint-Pal-de-Mons

vendredi 17 juillet 2026 · Médiathéque · Saint-Pal-de-Mons

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Médiathéque
Adresse
1 place des droits de l'homme
Ville
43620 Saint-Pal-de-Mons
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Pal-de-Mons

Balade commentée sur l’identification des arbres

Médiathéque 1 place des droits de l’homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 08:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Lors de cette balade de 5 km, ponctuée de légendes, Jean-François Convers vous aidera également à identifier les différents arbres de nos
forêts locales. Accompagnée par Michel Convers Association Use S’mell. Adulte et enfant à partir de 7 ans.
  .

Médiathéque 1 place des droits de l’homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60 

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English :

During this 5-km walk, filled with legends, Jean-François Convers will also help you identify the different trees in our
local forests. Led by Michel Convers of the Use S’mell Association. Adults and children ages 7 and up.

L’événement Balade commentée sur l’identification des arbres Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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