Exposition Mes parents, les écrans et moi Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

Informations pratiques

Saint-Pal-de-Mons

Exposition Mes parents, les écrans et moi

Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-03

Cette exposition de La Souris Grise vise à faire réfléchir les familles à leurs usages numériques, à ouvrir le dialogue sur les écrans entre les parents et les enfants et à aider les adultes à s’investir dans l’éducation au numérique.

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Médiathèque Municipale 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

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English :

This exhibition by La Souris Grise aims to encourage families to reflect on their digital habits, to open a dialogue between parents and children about screen time, and to help adults get involved in digital education.

L’événement Exposition Mes parents, les écrans et moi Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron