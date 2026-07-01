Balade conté dans le parc du Landry, Parc du Landry, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · Parc du Landry · Rennes
Informations pratiques
Balade conté dans le parc du Landry Samedi 4 juillet, 17h00 Parc du Landry Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00
D’aventures insolites, d’histoires magiques en récits imaginaires, suivez les conteurs à travers le parc du Landry et (re)découvrez ses pommiers, ses moutons, son four à pain au fil d’une randonnée contée.
Pour tout oublic à partir de 6 ans. Gratuit, sans réservation.
Départ à 17h à la Ferme du Parc du Landry (189 rue de Chateaugiron) – Randonnée 100% ombragée.
Buvette musicale à la Ferme du Landry en fin de parcours
Evènement organisé par Terrasenco.
Parc du Landry 182 Rue de Châteaugiron, Rennes, France Rennes 35067 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
D’aventures insolites et récits imaginaires, (re)découvrez le parc du Landry, ses pommiers, ses moutons, son four à pain au fil d’une randonnée contée.
Terrassenco
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