Balade conté dans le parc du Landry, Parc du Landry, Rennes

Informations pratiques

Balade conté dans le parc du Landry Samedi 4 juillet, 17h00 Parc du Landry Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00

D’aventures insolites, d’histoires magiques en récits imaginaires, suivez les conteurs à travers le parc du Landry et (re)découvrez ses pommiers, ses moutons, son four à pain au fil d’une randonnée contée.

Pour tout oublic à partir de 6 ans. Gratuit, sans réservation.

Départ à 17h à la Ferme du Parc du Landry (189 rue de Chateaugiron) – Randonnée 100% ombragée.

Buvette musicale à la Ferme du Landry en fin de parcours

Evènement organisé par Terrasenco.

Parc du Landry 182 Rue de Châteaugiron, Rennes, France Rennes 35067 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

D’aventures insolites et récits imaginaires, (re)découvrez le parc du Landry, ses pommiers, ses moutons, son four à pain au fil d’une randonnée contée.

Terrassenco