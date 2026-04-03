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AGENDA · Chabeuil

Balade contée A l’eau Rendez-vous devant la librairie Ecriture Chabeuil

samedi 26 septembre 2026 · Rendez-vous devant la librairie Ecriture · Chabeuil

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rendez-vous devant la librairie Ecriture
Adresse
10 place du Général de Gaulle
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Balade contée A l’eau

Rendez-vous devant la librairie Ecriture 10 place du Général de Gaulle Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Promenade au bord de la Véore, ponctuée de textes choisis, de contes et poèmes au fil de l’eau.
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Rendez-vous devant la librairie Ecriture 10 place du Général de Gaulle Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09  bibliotheque@chateaudouble26.fr

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English :

A walk along the banks of the V%E9ore, featuring selected texts, stories, and poems as you stroll along the river.

L’événement Balade contée A l’eau Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme

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