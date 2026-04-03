Balade contée A l’eau Rendez-vous devant la librairie Ecriture Chabeuil
samedi 26 septembre 2026 · Rendez-vous devant la librairie Ecriture · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Balade contée A l’eau
Rendez-vous devant la librairie Ecriture 10 place du Général de Gaulle Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Promenade au bord de la Véore, ponctuée de textes choisis, de contes et poèmes au fil de l’eau.
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Rendez-vous devant la librairie Ecriture 10 place du Général de Gaulle Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 81 09 bibliotheque@chateaudouble26.fr
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English :
A walk along the banks of the V%E9ore, featuring selected texts, stories, and poems as you stroll along the river.
L’événement Balade contée A l’eau Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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