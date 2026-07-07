Soirée Baraoké Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil

vendredi 7 août 2026 · Brasserie artisanale de la Pleine Lune · Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Soirée Baraoké Brasserie de la Pleine Lune

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 18:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Un concert dont VOUS êtes le héros. Réservation Conseillée.

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Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19

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English :

A concert where YOU are the star. Reservations are recommended.

L’événement Soirée Baraoké Brasserie de la Pleine Lune Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Valence Romans Tourisme