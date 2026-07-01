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Dégustation de bière Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil

mardi 21 juillet 2026 · Brasserie artisanale de la Pleine Lune · Chabeuil

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Brasserie artisanale de la Pleine Lune
Adresse
10 rue Gustave Eiffel
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Chabeuil

Dégustation de bière Brasserie de la Pleine Lune

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25

Visite de la production de la brasserie, suivie d’une dégustation de bière accompagnée de sa planche apéro.
Sur réservation uniquement.
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Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 

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English :

Tour of the brewery’s production facilities, followed by a beer tasting accompanied by an appetizer platter.
By reservation only.

L’événement Dégustation de bière Brasserie de la Pleine Lune Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Valence Romans Tourisme

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