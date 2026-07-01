Dégustation de bière Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil

mardi 21 juillet 2026 · Brasserie artisanale de la Pleine Lune · Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Dégustation de bière Brasserie de la Pleine Lune

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25

Visite de la production de la brasserie, suivie d’une dégustation de bière accompagnée de sa planche apéro.

Sur réservation uniquement.

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Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19

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English :

Tour of the brewery’s production facilities, followed by a beer tasting accompanied by an appetizer platter.

By reservation only.

L’événement Dégustation de bière Brasserie de la Pleine Lune Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Valence Romans Tourisme