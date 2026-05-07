Visite guidée Les secrets des pierres Mairie de Chabeuil Chabeuil
Visite guidée Les secrets des pierres Mairie de Chabeuil Chabeuil mercredi 29 juillet 2026.
Chabeuil
Visite guidée Les secrets des pierres
Mairie de Chabeuil 1 Place Genissieu Chabeuil Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 10:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Sous vos pas et devant vos yeux, chaque pierre raconte une histoire de savoir-faire et de territoire.
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Mairie de Chabeuil 1 Place Genissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Under your feet and before your eyes, each stone tells a story of know-how and territory.
L’événement Visite guidée Les secrets des pierres Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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