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Visite guidée Les secrets des pierres Mairie de Chabeuil Chabeuil

Visite guidée Les secrets des pierres Mairie de Chabeuil Chabeuil mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Mairie de Chabeuil

Adresse : 1 Place Genissieu

Ville : 26120 Chabeuil

Département : Drôme

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6

Chabeuil

Visite guidée Les secrets des pierres

Mairie de Chabeuil 1 Place Genissieu Chabeuil Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 10:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Sous vos pas et devant vos yeux, chaque pierre raconte une histoire de savoir-faire et de territoire.
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Mairie de Chabeuil 1 Place Genissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Under your feet and before your eyes, each stone tells a story of know-how and territory.

L’événement Visite guidée Les secrets des pierres Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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