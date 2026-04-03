MINI-STAGE RAKU avec Danielle SIMON la fontaine d’ananda Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

MINI-STAGE RAKU avec Danielle SIMON

la fontaine d’ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil Drôme

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

MINI-STAGE RAKU -La magie du feu révélée en 3 heures

Avec Danielle Simon

Durant cet atelier de 3 heures, vous découvrirez toutes les étapes de cette cuisson spectaculaire.• Émaillage d’un oiseau et d’un petit pot préparés par Danielle Simon

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la fontaine d’ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 86 34 ananda.fontaine@orange.fr

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English :

RAKU MINI-WORKSHOP The Magic of Fire Revealed in 3 Hours

With Danielle Simon

During this 3-hour workshop, you’ll discover all the steps involved in this spectacular firing process. A bird and a small pot prepared by Danielle Simon

L’événement MINI-STAGE RAKU avec Danielle SIMON Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme