MINI-STAGE RAKU avec Danielle SIMON la fontaine d’ananda Chabeuil
samedi 1 août 2026 · la fontaine d'ananda · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
MINI-STAGE RAKU avec Danielle SIMON
la fontaine d’ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil Drôme
Tarif : 65 – 65 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
MINI-STAGE RAKU -La magie du feu révélée en 3 heures
Avec Danielle Simon
Durant cet atelier de 3 heures, vous découvrirez toutes les étapes de cette cuisson spectaculaire.• Émaillage d’un oiseau et d’un petit pot préparés par Danielle Simon
.
la fontaine d’ananda 2055 route des Sylvains Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 86 34 ananda.fontaine@orange.fr
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English :
RAKU MINI-WORKSHOP The Magic of Fire Revealed in 3 Hours
With Danielle Simon
During this 3-hour workshop, you’ll discover all the steps involved in this spectacular firing process. A bird and a small pot prepared by Danielle Simon
L’événement MINI-STAGE RAKU avec Danielle SIMON Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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