Concert choral Ballade to the Moon Choeur éphémère Odyssée Eglise Saint Jean Baptiste Chabeuil
Concert choral Ballade to the Moon Choeur éphémère Odyssée Eglise Saint Jean Baptiste Chabeuil samedi 25 juillet 2026.
Chabeuil
Concert choral Ballade to the Moon Choeur éphémère Odyssée
Eglise Saint Jean Baptiste 2055 route des sylvains Chabeuil Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 20:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Un voyage sensoriel et poétique du XVIe siècle à aujourd’hui, en passant par les chemins secrets de la Renaissance européenne.
Le Chœur Ephémère Odyssée, 21 choristes
Harpe baroque et direction Philippe Simon
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Eglise Saint Jean Baptiste 2055 route des sylvains Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 29 54 30 philppe.simon0275@orange.fr
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English :
A sensory and poetic journey from the 16th century to the present day, following the secret paths of the European Renaissance.
The Chœur Éphémère Odyssée, 21 singers
Baroque harp and conductor: Philippe Simon
L’événement Concert choral Ballade to the Moon Choeur éphémère Odyssée Chabeuil a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme
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