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Soirée concert Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil

vendredi 14 août 2026 · Brasserie artisanale de la Pleine Lune · Chabeuil

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Brasserie artisanale de la Pleine Lune
Adresse
10 rue Gustave Eiffel
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Soirée concert Brasserie de la Pleine Lune

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Jazz swing Bossa. Réservation Conseillée.
  .

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 

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English :

Swing jazz Bossa. Reservations recommended.

L’événement Soirée concert Brasserie de la Pleine Lune Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Valence Romans Tourisme

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