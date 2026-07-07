Soirée concert Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil
vendredi 14 août 2026 · Brasserie artisanale de la Pleine Lune · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Soirée concert Brasserie de la Pleine Lune
Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Jazz swing Bossa. Réservation Conseillée.
.
Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19
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English :
Swing jazz Bossa. Reservations recommended.
L’événement Soirée concert Brasserie de la Pleine Lune Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Valence Romans Tourisme
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