Balade contée à Long, Maison éclusière de Long, Long

Balade contée à Long Vendredi 11 septembre, 18h30 Maison éclusière de Long Somme

8€/4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T20:00:00+02:00

A Long, il y a un village, où la vie suit son cours au rythme de la Somme. Mais il y a aussi un marais. Cet endroit, où la Terre se mêle à l’Eau, et où l’Eau reflète le Ciel, ouvre pour nous une frontière sur l’Autre Monde. Le long des chemins bordés de roseaux et sur la berge des étangs, cette balade contée vous fera découvrir des histoires de sorcières, de grenouille amoureuse et de créatures mystérieuses.

Maison éclusière de Long 1 rue de l’écluse, 80510 long Long 80510 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr/visite-parc-du-marqueterre.php?sim_var=FMAPIC080V51P3CX »}]

Une balade contée à la découverte des marais et des histoires qui s’y cachent… Résonances