JEP Village de Long

Long Somme

A l’occasion des journées européennes du patrimoine l’ensemble des monuments de Long vous ouvrent leurs portes.

Au programme de ce week-end visites patrimoniales ( centrale hydro-électrique, église Saint Jean-Baptiste, château, concert ) et visite nature.

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 12 93 78 10 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, all of Long’s monuments open their doors to you.

On the program this weekend: heritage visits (hydro-electric power station, Saint Jean-Baptiste church, château, concert) and nature tours.

