JEP Village de Long Long
JEP Village de Long Long samedi 19 septembre 2026.
JEP Village de Long
Long Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine l’ensemble des monuments de Long vous ouvrent leurs portes.
Au programme de ce week-end visites patrimoniales ( centrale hydro-électrique, église Saint Jean-Baptiste, château, concert ) et visite nature.
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 12 93 78 10 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, all of Long’s monuments open their doors to you.
On the program this weekend: heritage visits (hydro-electric power station, Saint Jean-Baptiste church, château, concert) and nature tours.
L’événement JEP Village de Long Long a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre