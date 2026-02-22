Feu de la Saint Jean

Long Somme

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Rendez-vous à l’église Saint Jean-Baptiste à 21h30 pour la messe, suivie de la procession jusqu’à la place du château pour admirer ensuite l’embrasement du bûcher vers 23h.

Réunissez-vous autour de ce feu traditionnel de la Saint Jean, l’un des plus beaux et des plus imposants des Hauts-de-France !

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21

English :

Join us at the Saint Jean-Baptiste church at 9:30pm for mass, followed by the procession to the château square to watch the bonfire at around 11pm.

Gather round this traditional Saint John’s Day bonfire, one of the largest and most beautiful in the Hauts-de-France region!

