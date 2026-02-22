15 août village en fête

Long Somme

2026-08-15

2026-08-15

2026-08-15

La Commune de Long et l’APPL vous proposent de nombreuses activités lors du 15 août. Le midi, profitez d’un repas dansant dès 12 h et à 15 h profitez de l’après-midi dansant. Durant la journée, vous pourrez découvrir les Monuments Historiques ou visiter les marais avec un guide. Vous aurez aussi l’occasion de profiter de l’exposition de peintures à la salle des fêtes (de 10 h à 12h30 et 14 h à 19 h) et de l’exposition de photos à l’église.

longanimations@hotmail.fr

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 87 51 70 70

English:

The Commune de Long and the APPL are offering a wide range of activities on August 15. At noon, enjoy a meal and dance from 12 p.m. and at 3 p.m. enjoy an afternoon dance. During the day, you can discover the Monuments Historiques or visit the marshes with a guide. You’ll also be able to enjoy a painting exhibition in the Salle des Fêtes (10 a.m. to 12:30 p.m. and 2 p.m. to 7 p.m.) and a photo exhibition in the church.

longanimations@hotmail.fr

