Zzzzzzoom sur les insectes Long

Zzzzzzoom sur les insectes

1 rue de l’écluse Long Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

[Sortie nature]

Embarquez pour une sortie nature inédite ZZZZZZZoom sur les Long(s) insectes. Venez découvrir l’univers bourdonnant des insectes, ces créatures minuscules mais tellement importantes pour notre écosystème.

Rencontrez les experts de la micro-faune, apprenez à identifier les différentes espèces, et observez les insectes dans leur habitat naturel. De la danse élégante des papillons aux acrobaties aériennes des libellules, en passant par les mystères des coléoptères, chaque instant sera une révélation.

Ne manquez pas de vous équiper casquette pour vous protéger du soleil, jumelles pour ne rien manquer, et une bonne dose de curiosité pour vivre une expérience unique !

Prêts à plonger dans le monde miniature des insectes ?

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/les-evenements-du-parc/

[Sortie nature]

Embarquez pour une sortie nature inédite ZZZZZZZoom sur les Long(s) insectes. Venez découvrir l’univers bourdonnant des insectes, ces créatures minuscules mais tellement importantes pour notre écosystème.

Rencontrez les experts de la micro-faune, apprenez à identifier les différentes espèces, et observez les insectes dans leur habitat naturel. De la danse élégante des papillons aux acrobaties aériennes des libellules, en passant par les mystères des coléoptères, chaque instant sera une révélation.

Ne manquez pas de vous équiper casquette pour vous protéger du soleil, jumelles pour ne rien manquer, et une bonne dose de curiosité pour vivre une expérience unique !

Prêts à plonger dans le monde miniature des insectes ?

Bon à savoir

Durée 1h30

Tarif 6€ personne, gratuit -16 ans

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/les-evenements-du-parc/ .

1 rue de l’écluse Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Nature outing]

Embark on a unique nature outing: ZZZZZZZoom on Long(s) insects. Come and discover the buzzing world of insects, tiny creatures so important to our ecosystem.

Meet the experts in micro-fauna, learn to identify the different species, and observe insects in their natural habitat. From the elegant dance of butterflies to the aerial acrobatics of dragonflies and the mysteries of beetles, every moment will be a revelation.

Make sure you’re equipped with a cap to protect you from the sun, binoculars so you don’t miss a thing, and a healthy dose of curiosity for a unique experience!

Ready to dive into the miniature world of insects?

Good to know:

Duration: 1h30

Price: 6? per person, free for children under 16

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/les-evenements-du-parc/

L’événement Zzzzzzoom sur les insectes Long a été mis à jour le 2026-03-04 par Baie de Somme 3 Vallées