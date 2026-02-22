Fête de la musique au camping La Grand Pré Long

Fête de la musique au camping La Grand Pré

10 Rue du 8 Mai Long Somme

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Le camping Le Grand Pré et la Fanfare municipale Viv’Long s’associent et vous donnent rendez-vous à l’occasion de la fête de la musique!

10 Rue du 8 Mai Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 87 51 56 86 campingdugrandpre80@gmail.com

Le Grand Pré campsite and the Viv’Long municipal brass band join forces to celebrate the Fête de la Musique!

