Long

Feu de la Saint-Jean à Long

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Rendez-vous à l’église Saint Jean-Baptiste à 21h30 pour la messe, suivie de la procession jusqu’à la place du château pour admirer l’embrasement du bûcher vers 23h.

L’un des plus beaux et des plus imposants des Hauts-de-France !

Rendez-vous à l’église Saint Jean-Baptiste à 21h30 pour la messe, suivie de la procession jusqu’à la place du château pour admirer l’embrasement du bûcher vers 23h.

L’un des plus beaux et des plus imposants des Hauts-de-France ! .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21

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English :

Join us at Saint Jean-Baptiste church at 9:30pm for mass, followed by a procession to the château square to watch the bonfire at around 11pm.

One of the finest and most imposing in the Hauts-de-France region!

L’événement Feu de la Saint-Jean à Long Long a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre