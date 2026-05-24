Feu de la Saint-Jean à Long Long
Feu de la Saint-Jean à Long Long mardi 23 juin 2026.
Long
Feu de la Saint-Jean à Long
Long Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 21:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Rendez-vous à l’église Saint Jean-Baptiste à 21h30 pour la messe, suivie de la procession jusqu’à la place du château pour admirer l’embrasement du bûcher vers 23h.
L’un des plus beaux et des plus imposants des Hauts-de-France !
Rendez-vous à l’église Saint Jean-Baptiste à 21h30 pour la messe, suivie de la procession jusqu’à la place du château pour admirer l’embrasement du bûcher vers 23h.
L’un des plus beaux et des plus imposants des Hauts-de-France ! .
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 3 22 31 80 21
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English :
Join us at Saint Jean-Baptiste church at 9:30pm for mass, followed by a procession to the château square to watch the bonfire at around 11pm.
One of the finest and most imposing in the Hauts-de-France region!
L’événement Feu de la Saint-Jean à Long Long a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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