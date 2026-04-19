Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long
Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long dimanche 21 juin 2026.
Long
Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls
Long Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique par les Weird Souls à bord de la péniche Anne-Lieke .
Entrée libre
Fête de la musique par les Weird Souls à bord de la péniche Anne-Lieke .
Entrée libre .
Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 30 49 44 29 hmvb@me.com
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English :
Fête de la musique by the Weird Souls aboard the barge Anne-Lieke .
Free admission
L’événement Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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