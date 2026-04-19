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Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long

Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long dimanche 21 juin 2026.

Ville : 80510 Long

Département : Somme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Long

Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique par les Weird Souls à bord de la péniche Anne-Lieke .
Entrée libre
Fête de la musique par les Weird Souls à bord de la péniche Anne-Lieke .
Entrée libre   .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 30 49 44 29  hmvb@me.com

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English :

Fête de la musique by the Weird Souls aboard the barge Anne-Lieke .
Free admission

L’événement Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre

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