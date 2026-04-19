Long

Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique par les Weird Souls à bord de la péniche Anne-Lieke .

Entrée libre

Fête de la musique par les Weird Souls à bord de la péniche Anne-Lieke .

Entrée libre .

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 30 49 44 29 hmvb@me.com

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English :

Fête de la musique by the Weird Souls aboard the barge Anne-Lieke .

Free admission

L’événement Concert blues au fil de l’eau les Weird Souls Long a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre