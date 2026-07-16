Focus sur la centrale hydroélectrique de Long, Ancienne usine hydro-électrique, Long

Informations pratiques

Focus sur la centrale hydroélectrique de Long Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Ancienne usine hydro-électrique Somme

Gratuit, Jauge limitée, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inaugurée en 1903, la centrale hydroélectrique de Long est l’une des premières construites en France. Elle permit au village de se doter de l’éclairage et de l’eau courante, bien avant de nombreuses autres communes.

Découvrez le fonctionnement des machines qui ont permis à Long d’être surnommée “Ville lumière”. L’odeur persistante de la machinerie et la vibration des turbines vous feront d’autant plus voyager. Lors de la visite, vous verrez peut-être le filament rougir…

RDV à la centrale, rue de la chasse à vache, le long du canal de la Somme.

Ancienne usine hydro-électrique 10 Chem. de Halage, 80510 Long, France Long 80510 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/visite-jep-focus-sur-la-centrale-hydroelectrique-de-long/ »}] Usine communale d’élévation d’eau et de production d’électricité construite de 1901 à 1903 sur un bras de la Somme par les établissements Daydé et Pillé pour la Compagnie Générale d’Electricité de Creil. Equipée de trois turbines américaines de 32 chevaux chacune, l’usine pompait l’eau de la nappe artésienne pendant le jour et générait de l’électricité la nuit. Construite en pierre et brique, l’usine, qui est restée en activité jusqu’en 1968, est un témoin modeste de l’architecture de l’industrie du début du XXe siècle et des débuts de l’électrification des campagnes. Son matériel – turbines, entraînements, dynamos, pompes et tableau de commandes – est presque intégralement conservé.

Inaugurée en 1903, la centrale hydroélectrique de Long est l’une des premières construites en France. Elle permit au village de se doter de l’éclairage et de l’eau courante, bien avant de nombreuses …

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