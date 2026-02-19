Harengade

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date :

Début : 2026-11-15 12:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

19ième Harengade avec dégustation de harengs grillés et marinés à partir de 12h00 à la salle des fêtes de Long.

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 75 66 36 64

English :

19th Harengade with tasting of grilled and marinated herring from 12:00 at the Long village hall.

